Previsioni meteo weekend 17-18 luglio a Milano: torna l’estate, sole e caldo Sole e caldo nel weekend a Milano. Secondo le previsioni meteo per sabato 17 e domenica 18 luglio 2021, sul capoluogo lombardo “tornerà” l’estate dopo l’instabilità e le allerte meteo dell’ultimo periodo. Le temperature massime raggiungeranno i 32-33 gradi: scongiurata la pioggia, ma persisteranno un po’ di nuvole.

A cura di Redazione Meteo

Dopo l'instabilità di questi ultimi giorni, arriva un weekend all'insegna del bel tempo. Le previsioni meteo per sabato 17 e domenica 18 luglio a Milano indicano infatti il "ritorno" dell'estate, che in questi ultimi giorni caratterizzati dal susseguirsi di allerte meteo (l'ultima di codice giallo è stata diramata per oggi, venerdì 16 luglio) sembrava lontana. Si alzano le temperature e si diradano le nuvole, che comunque non scompariranno del tutto. Vediamo nel dettaglio che tempo farà a Milano sabato 17 e domenica 18 luglio 2021.

Previsioni meteo a Milano per sabato 17 luglio

Sabato 17 luglio a Milano sarà una giornata poco nuvolosa e calda, con temperature massime che potranno arrivare a 31-32 gradi. La nuvolosità potrà essere più marcata nel tardo pomeriggio, con ampie schiarite al mattino. Al momento nulle le possibilità di precipitazione: non pioverà, e questa potrà essere una bella notizia per chi progetta una giornata all'aria aperta, tra parchi e piscine.

Il tempo a Milano domenica 18 luglio

Anche domenica 18 luglio sarà una bella giornata estiva, caratterizzata da qualche nuvola in più rispetto a sabato e anche da un caldo più intenso. Le temperature massime sono infatti destinate a salire ulteriormente, toccando anche punte di 33 gradi. Nonostante l'aumento della nuvolosità rispetto a sabato non sono previste precipitazioni: possibili ampie schiarite.

Le previsioni meteo a Milano per la prossima settimana

Dando uno sguardo a ciò che accadrà a livello meteorologico a Milano nella prossima settimana, si può dire che almeno per la prima parte il tempo si manterrà stabile e bello, con poche nuvole e il sole a farla da padrone. Le temperature massime si manterranno sopra i 30 gradi. Il tempo è destinato a cambiare in prossimità del prossimo fine settimana, quando potrebbe arrivare una nuova perturbazione.