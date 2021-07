Torna il sole sulla Lombardia dopo i forti temporali di ieri giovedì 8 luglio. Oggi è atteso cielo sereno e poco nuvoloso su tutta la regione nonostante le temperature sono in calo rispetto ai giorni precedenti. Resta comunque l'allerta meteo fino al primo pomeriggio. Resiste il bel tempo anche per tutto il weekend. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsione meteo a Milano oggi venerdì 9 luglio

Per la giornata di oggi sono previste ampie schiarite in ogni provincia della Lombardia già dalle prime ore dalla mattina. Nessun rischio di precipitazioni in pianura, mentre una nuvolosità più densa è attesa sulle Prealpi orientali. Temperature in calo, in pianura le minime si registrano attorno ai 16 gradi, le massime invece ai 29. Lo zero termico è fissato invece a 3.800 metri sulle Alpi. Assenti i venti: solo deboli e variabili in pianura, in montagna deboli o moderati in serata.

Previsione meteo a Milano per domani sabato 10 luglio

Per l'inizio del fine settimana il cielo sarà sereno e poco nuvoloso ovunque: solo nel tardo pomeriggio o in serata nubi in irregolare aumento sulle Alpi. Gli esperti di Arpa Lombardia prevede però precipitazioni assenti per tutta la giornata. In aumento anche le temperature: in pianura le minime non scenderanno sotto i 17 gradi mentre le massime raggiungeranno i 30 gradi. Lo zero termico è fissato a 4mila metri sulle Alpi.

Previsioni meteo a Milano per domenica 11 luglio

Domenica 11 luglio la Lombardia si svegliare con il sole, almeno in pianura. Sulle Alpi e Prealpi il cielo invece sul mattino sarà irregolarmente nuvoloso poi schiarite via via più ampie ovunque: in montagna in mattinata e nella notte ci sarà la possibilità di rovesci temporali, poco probabili invece sul resto della regione. In costante aumento invece le temperature. In pianura i venti saranno deboli e variabili, così come sui rilievi.