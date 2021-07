Previsioni meteo Milano: la settimana inizia con sole e caldo Sole e caldo a Milano e in tutta la Lombardia in questo inizio di settimana. Le previsioni meteo per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 luglio indicano ovunque cielo sereno o al massimo poco nuvoloso e temperature massime in aumento, con afa in pianura e valori anche superiori ai 33 gradi. Da mercoledì 21 luglio è però atteso un aumento della nuvolosità.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un inizio di settimana caratterizzato dal sole e dal caldo quello che si vivrà a Milano. Le previsioni meteo per lunedì 19 e martedì 20 luglio indicano la prevalenza di giornate soleggiate o al più poco nuvolose, con temperature massime in aumento, fino a valori di circa 33 gradi. Il tempo potrebbe essere destinato a cambiare a partire da mercoledì 21 luglio, quando su tutta la Lombardia sono attese temperature massime in lieve calo e piovaschi anche in pianura.

Previsioni meteo a Milano lunedì 19 e martedì 20 luglio

Vediamo nel dettaglio che tempo farà a Milano nei prossimi giorni. Lunedì 19 luglio è prevista una giornata all'insegna del cielo sereno, con temperature che potranno raggiungere i 32 gradi nel primo pomeriggio. Stesso scenario per martedì 20 luglio, quando però in mattinata è atteso un lieve aumento della nuvolosità. Martedì sarà una giornata molto calda: le temperature massime sono segnalate in ulteriore aumento, fino a 33 gradi.

Il tempo in Lombardia nei prossimi giorni

Su tutta la Lombardia, stando a quanto riporta il servizio meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), "l'allontanamento di un minimo depressionario lascia sulla regione un flusso settentrionale in quota, più stabile". Ovunque sono segnalate temperature in deciso aumento e condizioni di afa in pianura, ma non sono esclusi possibili rovesci pomeridiani sui rilievi. Mercoledì 21 e giovedì 22 luglio è previsto un cambiamento delle condizioni meteo: si prevede infatti un aumento della nuvolosità, con temperature massime in lieve calo e piovaschi anche in pianura.