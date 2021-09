Previsioni meteo per la settimana a Milano: nubi sparse e giornate di pioggia Il meteo di questo settimana è tipicamente autunnale: piogge e cielo nuvoloso, che avranno solo qualche schiarita sporadica nella giornata di martedì. Giovedì sono previsti nuovi rovesci. Per quanto riguarda invece il weekend: sabato non dovrebbe piovere mentre per domenica sono attese piogge, anche a carattere temporalesco.

A cura di Redazione Meteo

Per la settimana che parte da oggi, lunedì 27 settembre, le previsioni meteo su Milano non sono delle migliori: se oggi e domani in città non dovrebbe piovere già da mercoledì e giovedì si potrebbero iniziare a vedere le prime piogge. Dalla giornata di venerdì dovrebbe spuntare un po' di sole che però non lascia purtroppo spazio a un weekend di sole pieno: sabato il tempo sarà stabile ma non troppo soleggiato mentre domenica sono previsti rovesci. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo a Milano per la settimana dal 27 settembre 2021 al 3 ottobre.

Il tempo a Milano fino a giovedì: nubi sparse e rovesci

Non ci sono buone notizie per chi cercava un po' di sole dopo il maltempo dell'ultimo weekend. Nella giornata di oggi, lunedì 27 settembre e domani, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso ma non dovrebbe piovere. Da mercoledì ci sarà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, che porteranno a rovesci e generale maltempo su tutto il capoluogo lombardo. Dalla giornata di giovedì, un piccolo miglioramento farà smettere almeno di piovere, e le temperature rimarranno stabili sulla media stagionale.

Il meteo per il prossimo weekend: venerdì e sabato sole e nuvole e domenica pioggia

Nella giornata di venerdì e parzialmente anche in quella di sabato a Milano dovrebbe esserci un cielo parzialmente nuvoloso, seguito da alcune schiarite. Non sono al momento previste piogge per questi due giorni. Domenica invece dovrebbe ripetersi quanto accaduto già in questo weekend: piogge e temporali, che proseguiranno anche all'inizio della prossima settimana. Nella giornata di domenica scenderanno anche le temperature, che se fino al giorno prima potevano raggiungere delle massime anche di 22 gradi, ora si fermeranno intorno ai 18 gradi.