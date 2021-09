Previsioni meteo per la settimana a Milano: nubi sparse ma niente pioggia Nubi sparse alternate ad ampie schiarite questa settimana a Milano. Stando alle previsioni meteo, almeno fino a sabato 25 settembre non dovrebbe piovere: piogge e anche temporali sono attesi invece nel pomeriggio di domenica 26 settembre. Sul fronte delle temperature, attesi valori massimi attorno ai 22-23 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il violento nubifragio di ieri a Milano, la settimana iniziata oggi, lunedì 20 settembre, promette di essere decisamente più asciutta. Sul capoluogo lombardo non sono previste precipitazioni, almeno fino a domenica, mentre sono attese giornate dove si alterneranno nubi e sprazzi di sole. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo a Milano per la settimana del 20-26 settembre 2021.

Il tempo a Milano fino a giovedì 23 settembre: parzialmente nuvoloso

Da lunedì fino a giovedì 23 settembre a Milano il tempo sarà generalmente poco nuvoloso, con ampie schiarite. Le temperature massime non supereranno i 22-23 gradi e le minime non scenderanno sotto i 12-13 gradi.

Previsioni meteo per il weekend a Milano: possibili piogge domenica 26 settembre

Da venerdì 24 settembre in poi è previsto un lieve aumento delle temperature, con massime che arriveranno fino a 25 gradi. Il cielo resterà generalmente poco nuvoloso a parte nella giornata di domenica 26 settembre, quando a partire dal pomeriggio saranno possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Previsioni meteo per la settimana in Lombardia

Sul resto della Lombardia il cielo per i primi due giorni della settimana sarà a tratti irregolarmente nuvoloso. Secondo il servizio meteo dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) fino a martedì 21 settembre ci sarà anche la possibilità di isolati rovesci. Da mercoledì 22 settembre sono attese correnti più stabili dai quadranti settentrionali, che determineranno un aumento delle temperature in quota e un tempo progressivamente più soleggiato con temporanei rinforzi di vento da Nord sulle Alpi, senza precipitazioni.