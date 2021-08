Previsioni meteo Milano: bel tempo per tutta la settimana, nuvoloso nel weekend Previsioni meteo a Milano per la settimana da lunedì 30 a domenica 5 settembre 2021: bel tempo soprattutto nella prima parte della settimana, con cielo terso e poche nuvole. Nubi in aumento nel fine settimana, con possibilità anche di deboli precipitazioni nella mattinata di sabato. Temperature massime attorno ai 26-28 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una settimana all'insegna del bel tempo quella che accompagnerà i milanesi dalla fine di agosto ai primi di settembre. Sole e al massimo qualche nuvola caratterizzeranno il cielo di Milano, almeno stando alle previsioni meteo da lunedì 30 a domenica 5 settembre. Vediamo dunque nel dettaglio come sarà il tempo a Milano questa settimana.

Meteo Milano inizio settimana: sole e fresco

A Milano la prima parte della settimana sarà caratterizzata dal sole e da temperature quasi primaverili. Lunedì 30 e martedì 31 agosto si prospettano giornate con cielo terso, o al massimo qualche nuvola, e temperature comprese tra i 26 e i 14-16 gradi. A partire da mercoledì 1 settembre si prospetta un aumento della nuvolosità, senza però precipitazioni di rilievo: aumenteranno leggermente le temperature massime, mentre le minime resteranno stabili.

Previsioni meteo per il weekend: nuvola e qualche pioggia

Al momento le previsioni meteo segnalano per il fine settimana un aumento più marcato della nuvolosità, con cielo coperto a partire dalla serata di venerdì 3 settembre e possibilità anche di qualche debole pioggia nella mattinata di sabato 4 settembre. Per domenica si prospetta al momento una giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite.

Le previsioni meteo per la settimana in Lombardia

La situazione meteorologica di Milano segue quella di tutta la Lombardia, dove secondo quanto riporta il sito dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) dal pomeriggio di oggi e fino a mercoledì il tempo sarà in genere sereno o poco nuvoloso in pianura, con addensamenti più o meno marcati e diffusi sui rilievi, dove sono possibili rovesci ed isolati temporali nelle ore centrali. A partire da giovedì un flusso in quota dai quadranti occidentali potrà invece portare qualche nube più estesa anche in pianura e deboli precipitazioni sparse.