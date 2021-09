Previsioni meteo Milano: la settimana inizia con il sole ma poi torna il freddo e la pioggia Temperature in calo e dopo qualche ora di tregua torna la pioggia, soprattutto nella parte centrale della settimana. Queste le previsioni meteo per i giorni compresi tra lunedì 20 e mercoledì 22 settembre a Milano secondo gli esperti di Arpa Lombardia. Domani la settimana inizierà con il sole, ma già nel pomeriggio non mancheranno possibili rovesci su tutta la regione con un netto calo delle temperature.

A cura di Redazione Meteo

Da domani lunedì 20 settembre torna il bel tempo in Lombardia. I forti temporali di questo weekend lasceranno spazio al sole: seppur le condizioni meteo miglioreranno le temperature andranno via via calando in vista dell'arrivo dell'autunno. La tregua dal maltempo durerà comunque poche ore: nella serata di lunedì e per tutta la giornata di martedì saranno possibili deboli o moderati rovesci su tutta la regione. Ecco quanto prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo a Milano e Lombardia lunedì 20 settembre

Domani la Lombardia si sveglierà con un cielo sereno e poco nuvoloso. Con il passare delle ore però saranno possibili rovesci isolati sui rilievi già possibili in tarda mattina e nel pomeriggio sia in pianura che sui rilievi. In forte calo le temperature: le minime si registreranno in torno ai 13 gradi e le massimo ai 23 gradi. Attenzione anche ai venti che saranno via via sempre più moderati.

Previsioni meteo a Milano e Lombardia fino a mercoledì 22 settembre

Martedì 21 settembre il cielo sarà parzialmente nuvoloso e variabile, con già qualche maggiori addensamenti nella mattinata sui settori i meridionali della regione e sulle prime Prealpi nella mattina. Le precipitazioni fino al mattino saranno deboli o la regione sarà colpita da piovaschi sparsi sui settori meridionali e sulle Prealpi. Nel pomeriggio le piogge saranno più probabili sui rilievi. Stabili le temperature, sia per quanto riguarda le minime che le massime, mentre i venti in pianura saranno da deboli a moderati. In montagna deboli settentrionali, tendenti a ruotare da Sud nella giornata. La giornata di mercoledì 22 settembre invece il cielo sarà poco nuvoloso per il temporaneo passaggio di nubi a media quota con debole sviluppo di cumuli sui rilievi. Sempre come prevedono gli esperti di Arpa Lombardia, le precipitazioni saranno assenti, salvo deboli ed isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature senza variazioni rilevanti, lievemente inferiori alle medie del periodo.