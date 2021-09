Previsioni meteo Milano: la settimana inizia con sole e caldo, giovedì 16 settembre arriva la pioggia Le previsioni del tempo per la settimana che prende il via oggi, lunedì 13 settembre, mostrano la presenza del sole e di alte temperature, con massime intorno ai 30 gradi. La situazione meteorologica è destinata a cambiare a partire da giovedì 16, quando nel capoluogo lombardo tornerà la pioggia, accompagnata da un calo termico.

A cura di Redazione Meteo

Sarà divisa in due, dal punto di vista meteorologico, la settimana che prende il via oggi a Milano: le previsioni del tempo, infatti, indicano una prima parte caratterizzata da sole e temperature abbastanza alte, mentre la seconda parte sarà contraddistinta dal ritorno della pioggia, accompagnato anche da un calo termico. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo a Milano per la settimana. Oggi, 13 settembre, si segnala una giornata molto soleggiata, con una temperatura massima di 30 gradi e una minima di 16 gradi. Anche domani, martedì 14 settembre, le temperature si manterranno abbastanza alte, con una massima di 29 gradi e una minima di 17; il cielo sarà però velato da qualche nuvola. Bel tempo anche mercoledì 15 settembre, quando si segnala una massima di 28 gradi e una minima di 19 gradi.

La situazione meteorologica cambierà drasticamente, come detto, a partire da giovedì 16 settembre: sono previsti temporali, infatti, a più riprese nel corso della giornata. La pioggia sarà accompagnata anche da un calo delle temperature: si segnala una massima di 25 gradi e una minima di 17 gradi. Temporali diffusi anche nel corso della giornata di venerdì 17 settembre, quando le temperature saranno di 26 gradi per quanto riguarda la massima e di 19 gradi per quanto riguarda invece la minima.