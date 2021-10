Previsioni meteo per la settimana a Milano: cielo poco nuvoloso e niente pioggia Cielo sereno e qualche nube sparsa, con nuvolosità che va e viene durante tutto l’arco della settimana. Queste le previsioni meteo per la prossima settimana a Milano. Non sarebbero invece previste precipitazioni, e le temperature non dovrebbero registrare particolari sbalzi rispetto a quelle attuali.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo per la prossima settimana a Milano parlano di un cielo poco coperto, con nubi sparse ma niente pioggia. Da lunedì 25 a domenica 31 ottobre infatti, i milanesi potrebbero non dover tirare fuori l'ombrello. Al massimo, come martedì, potrebbe esserci foschia e nebbia, ma nessuna precipitazione all'orizzonte per i prossimi sette giorni. Ora andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la settimana che sta per iniziare.

Il tempo a Milano: solo martedì un po' di nebbia ma cielo sereno

Per i primi due giorni della settimana prossima il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Domani le temperature minime saranno intorno ai 5 gradi, e le massime intorno ai 15 gradi. La nebbia a banchi si presenterà soprattutto sull'alta pianura occidentale in serata. Per martedì nuvolosità ancora in calo, per un cielo prevalentemente sereno con nebbia a banchi sulla pianura occidentale alla notte e al primo mattino.

Il tempo a Milano da metà della settimana prossima

Mercoledì invece la nuvolosità sarà variabile ed in diminuzione, con temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento. I venti di direzione variabile, avranno isolati e brevi rinforzi. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso o velato per il passaggio di alcune nubi in quota, soprattutto sui settori orientali e meridionali della Lombardia, ma con bassa possibilità di precipitazioni e temperature stazionarie o in lieve aumento. Venerdì invece la nuvolosità dovrebbe aumentare per poi diminuire nuovamente nella giornata di sabato, quando sono previste ore di sole per i milanesi che rimarranno in città per il weekend.