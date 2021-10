Previsioni meteo per il weekend a Milano: nebbia al mattino, poi cielo poco nuvoloso Nebbia al mattino, ma poi poche nuvole e cielo per lo più sereno. Queste le previsioni meteo a Milano per il weekend che va da venerdì 22 a domenica 24 ottobre. Proprio domenica è previsto cielo terso soprattutto nel primo pomeriggio. Sul fronte delle temperature, le massime non supereranno i 18 gradi.

A cura di Redazione Meteo

La nebbia avvolge i grattacieli di Citylife, sullo sfondo

Torna la nebbia a Milano, specialmente al mattino. Ma le giornate del weekend appena iniziato, quello del 22-24 ottobre 2021, saranno per lo più caratterizzate da cielo poco nuvoloso e ampi sprazzi di sole. Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre a Milano.

Il tempo fino a sabato 23 ottobre a Milano

Venerdì mattina la città si è svegliata avvolta da una prima più fitta nebbia autunnale, che ha fatto scomparire anche i grattacieli di Citylife. Nel giro di poche ore tuttavia la foschia si è diradata, "bucata" dal sole. La nebbia ha così lasciato spazio a un cielo generalmente sereno: nel prosieguo della giornata sono previste nubi sparse, con un temperatura massima attorno ai 18 gradi. Condizioni climatiche sostanzialmente simili sono attese per la giornata di sabato 23 ottobre: alle prime ore del mattino è prevista nebbia, mentre dalle ore successive ci si attende un cielo prima coperto e poi meno nuvoloso, con nubi sparse. Le temperature sono destinate a calare: le massime saranno di un paio di gradi inferiori rispetto alla giornata precedente.

Previsioni meteo per domenica 24 ottobre: poche nuvole e sole

Domenica 24 ottobre 2021 potrebbe essere la giornata più bella dell'intero weekend. Non è prevista nebbia, neanche al mattino, e in cielo sono previste poche nuvole che lasceranno dunque ampio spazio ai raggi del sole. Non sarà però una giornata calda: il clima sarà pienamente autunnale, con massime che resteranno attorno ai 16 gradi centigradi e vento debole. Il momento migliore della giornata sarà, almeno dalle previsioni, il primo pomeriggio, quando il cielo dovrebbe essere completamente sgombro dalle nuvole e invogliare alle passeggiate tra i parchi cittadini ormai colorati dalle tinte autunnali.