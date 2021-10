Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 29 ottobre: cielo poco nuvoloso e temperature in aumento Domani mattina, venerdì 29 ottobre, la Lombardia si sveglierà con un cielo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime saranno stazionarie. A stabilirlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia. Anche a Milano ci sarà cielo poco nuvoloso: le minime saranno in aumento mentre le massime in leggero calo.

A cura di Redazione Meteo

Domani mattina, venerdì 29 ottobre, la Lombardia si sveglierà con un cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio le nuvole aumenteranno, ma nonostante questo non saranno previste precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime saranno stazionarie: le prime si aggireranno attorno ai 5 gradi centigradi mentre le seconde attorno ai 17 gradi centigradi. A stabilirlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia. Anche a Milano ci sarà cielo poco nuvoloso: le minime saranno in aumento (8 gradi centigradi) mentre le massime in leggero calo (16 gradi centigradi).

Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 30 ottobre

Per la giornata di sabato 30 ottobre invece il cielo sarà particolarmente nuvoloso in gran parte della Lombardia. Non ci saranno piogge almeno fino a sera: qualche possibile precipitazione potrebbe essere prevista nell'area occidentale. Le temperature minime e massime saranno stabili. A Milano aumenterà la nuvolosità, ma non ci saranno temporali. Le temperature minime saranno in aumento (10 gradi centigradi) mentre le massime in calo (13 gradi centigradi).

Previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 31 ottobre

Ponte nuvoloso in Lombardia. Domenica 31 ottobre invece sono previste nuvole e piogge in tutta la Lombardia: sia le temperature minime che massime saranno in calo. Nel capoluogo meneghino è prevista pioggia per tutta la giornata. Le temperature minime saranno in leggero aumento e toccheranno i 12 gradi centigradi mentre le massime saranno stazionarie e ferme ai 13 gradi centigradi. Le piogge aumenteranno nella giornata di lunedì 1 novembre.