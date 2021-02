Cielo nuvoloso, ma con schiarite nel tardo pomeriggio e verso sera: è quanto previsto per la giornata di domani, sabato 13 febbraio, dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. Sempre per domani non sono previste precipitazioni. Nella notte però si prevedono deboli nevicate sui rilievi alpini e sull'Appennino e anche possibili gelate. Le temperature minime e massime saranno in lieve calo con le prime che si aggireranno intorno ai meno tre gradi centigradi mentre le massime saranno attorno ai tre gradi. A Milano il cielo sarà poco nuvoloso con minime intorno ai meno due gradi centigradi e massime intorno ai sette gradi.

Previsioni meteo Milano domenica 14 febbraio

Domenica 14 febbraio in Lombardia il cielo tornerà a essere sereno: non sono previste precipitazioni e le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in lieve rialzo. Nonostante queste si prevedono comunque possibili gelate in pianura. Anche a Milano si avrà cielo sereno con temperature minime stazionarie (sempre -2 gradi) e massime in lieve rialzo (8 gradi centigradi).

Previsioni meteo Milano lunedì 15 e martedì 16 febbraio

Lunedì 15 e martedì 16 febbraio il cielo sarà poco nuvoloso. Non sono previste né piogge né nevicate. Le temperature minime saranno stazionarie e le massime sempre in lieve rialzo. I venti saranno deboli in pianura e più forti in montagna. A Milano lunedì 15 febbraio si avrà un cielo poco nuvoloso con temperature minime e massime in calo: le prime saranno attorno ai -3 gradi e le massime attorno ai 4 gradi. Martedì ancora nuvole con minime attorno ai -2 gradi e massime attorno ai 6 gradi.