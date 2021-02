Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per giovedì 18 febbraio. Un esteso campo di alta pressione ha interessato la regione per gran parte della settimana e i suoi effetti si fanno sentire anche nella giornata di giovedì. Un debole fronte transita sul Nord Italia venerdì, ma con effetti assai marginali, spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia. Sul finire della settimana rimonta dell'alta pressione anche in quota sormontata da aria decisamente molto mite per il periodo con conseguente forte rialzo termico prima in montagna poi anche sulla pianura.

Previsioni meteo per mercoledì 17 febbraio

Mercoledì 17 febbraio cielo fino al mattino nuvoloso sulla pianura e irregolarmente nuvoloso lungo la cresta di confine, poco nuvoloso altrove, in seguito schiarite via via più ampie fino a poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, non esclusa pioviggine sulla pianura. Temperature minime e massime in aumento. In pianura minime tra 3 e 6 °C, massime tra a 12 e 14°C.

Previsioni meteo per giovedì 18 febbraio

Giovedì 18 febbraio sulla pianura e zone prealpine cielo generalmente nuvoloso, altrove passaggio di nuvolosità medio-alta con cielo parzialmente nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, non esclusa pioviggine. Temperature minime in lieve calo, massime in calo. In Pianura minime attorno a 3 °C, massime attorno a 9 °C

Previsioni meteo per venerdì 19 febbraio

Venerdì 19 febbraio cielo nuvoloso per nubi base o nebbia in pianura, sulle Alpi irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita possibile. Non esclusa pioviggine sulla pianura. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Sabato 20 febbraio fino al mattino nuvolosità irregolare poi tendenza a poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti. Temperature massime in aumento. Domenica 21 febbraio soleggiato con possibili nubi basse o nebbia sulla Pianura. Temperature in aumento.