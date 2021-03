Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per giovedì 18 marzo: il tempo si mantiene soleggiato con forti venti di Foehn nelle valli e su gran parte dei settori di pianura occidentali, il tutto a causa di un persistente flusso di correnti dal Nord Europa, spiegano i meteorologi di Arpa. Giovedì probabile maggiore nuvolosità con calo delle temperature massime. Da confermare qualche precipitazione nella giornata di venerdì per un debole passaggio perturbato, prima di condizioni nuovamente più stabili e soleggiate. Temperature che si manterranno sotto le medie del periodo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Freddo al primo mattino.

Le previsioni meteo per giovedì 18 marzo

Giovedì 18 marzo cielo poco nuvoloso nella prima parte della giornata, progressivamente più nuvoloso dal pomeriggio a partire dai settori settentrionali. Precipitazioni generalmente assenti, seppur non si escluda qualche isolato piovasco nella seconda parte del giorno. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. Valori minimi in pianura intorno a 1 °C, massimi intorno a 11 °C.

Le previsioni meteo per venerdì 19 marzo

Venerdì 19 marzo cielo in prevalenza da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni possibili di debole intensità su Prealpi e pianura meridionale. Quota neve intorno ai 500-700 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo.

La tendenza per sabato 20 marzo

Sabato 20 marzo condizioni di variabilità con tendenza comunque al miglioramento. Precipitazioni generalmente poco probabili. Temperature minime stazionarie, massime in lieve ripresa. La previsione di domenica 21 marzo si presenta molto incerta riguardo la presenza o meno di nubi, mentre sembra più affidabile una generale assenza di precipitazioni. Temperature massime in lieve ripresa.