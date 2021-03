Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per le giornate di sabato 6 e domenica 7 marzo. Il cedimento dell'alta pressione presente nei giorni scorsi permette già da oggi l'aumento della nuvolosità sulla regione – spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia. Tra venerdì e sabato il transito di una perturbazione di origine artica a Nord-est dell'arco alpino porterà anche in Lombardia deboli precipitazioni sparse nella notte, e a seguire un marcato rinforzo del vento da est nella giornata di sabato, con avvezione di aria più fredda sulla pianura: temperature in calo, con possibili locali gelate notturne nei giorni successivi. Domenica qualche nube ma senza precipitazioni, e lunedì più soleggiato.

Previsioni meteo sabato 6 marzo

Sabato 6 marzo in mattinata nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare su pianura e primi rilievi; dal pomeriggio nuvolosità in progressiva attenuazione, poco o solo localmente nuvoloso in serata. Precipitazioni deboli precipitazioni sparse sui settori occidentali alla notte ed al mattino, più significative su alta pianura e primi rilievi, in esaurimento nelle ore centrali. Neve oltre 800-1000 metri. Temperature minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 10°C.

Previsioni meteo domenica 7 marzo

Domenica 7 marzo poco nuvoloso o velato, con maggiori addensamenti al mattino sui settori occidentali. Precipitazioni assenti. Temperature minime in moderato calo, massime stazionarie.

Lunedì 8 marzo sereno o poco nuvoloso e senza precipitazioni. Temperature minime in ulteriore calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli da quadranti orientali. Martedì 9 marzo possibile qualche nube in più, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature senza variazioni rilevanti.