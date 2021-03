Cielo sereno con aumento della nuvolosità durante la giornata. Questo il meteo per domani giovedì 11 marzo degli esperti di Arpa Lombardia. Resta il bel tempo, dunque, ma con un peggioramento delle condizioni atmosferiche che porteranno a possibili precipitazioni in serata sia in pianura che lungo i settori alpini. Qui sono previste anche nevicate oltre i 1.200-1.400 metri. E la situazione, stando agli esperti meteo, non muterà nemmeno nel weekend quando il cielo sarà ancora coperto di nuvole anche se le precipitazioni resteranno poco probabili.

Previsioni meteo Milano di oggi, mercoledì 10 marzo

Oggi resiste il bel tempo. Protagonisti del cielo lombardo sono il sole e poche nuvole. Le precipitazioni saranno assenti tranne qualche deboli piogge nelle prime ore sulla zona del basso Garda. Torna il freddo durante le prime ore della mattina e quelle della sera. Le minime infatti saranno in calo, ma le massime in aumento: le prime attorno a un grado, le seconde a 13 gradi. Deboli anche i venti, con alcuni un rinforzo a tratti da Nord durante la mattinata e da Ovest nel pomeriggio. In montagna invece è atteso il foehn.

Previsioni meteo Milano di domani, giovedì 11 marzo

Domani aumenterà la nuvolosità già dalle prime ore della giornata sia in pianura che in montagna. Con le temperature in aumento, ma solo per le minime che faranno registrare un grado. In calo invece le massime che non supereranno i 14 gradi. E ancora: lo zero termico è fissato a 1.500 metri su Alpi e Prealpi e 2.500-2.700 metri in pianura. Venti invece moderati sui settori alpini per poi attenuarsi in pianura. Più probabili piogge sul rilievi settentrionali, mentre è attesa la neve oltre 1200-1400 metri.