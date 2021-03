Il bel tempo lascia spazio alla foschia e ad un cielo coperto nella giornata di oggi, mercoledì 3 marzo, a Milano e in Lombardia, dove i cittadini si sono alzati sperando di affrontare un'altra giornata all'insegna del sole e di temperature primaverili ma sono rimasti, per il momento, delusi. Dopo una settimana con 17 gradi nelle ore più calde, oggi è tornato un vento fresco che costringe ad indossare la giacca, sperando che i raggi del sole possano trapassare le nuvole quanto prima. E la situazione, stando agli esperti meteo, non muterà nemmeno nella giornata di domani, giovedì 4 marzo, quando le nuvole torneranno a coprire i cieli e le temperature continueranno a rimanere basse. Nelle giornate di venerdì e sabato, poi, è atteso qualche rovescio.

Previsioni meteo Milano di oggi, mercoledì 3 marzo

Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia di oggi, mercoledì 3 marzo, annunciavano un'altra giornata di sole e caldo, cose che per il momento non si sono verificate. In pianura, sin dalle primissime ore del mattino, si sono formati banchi di nebbia a causa della forte umidità. In città, al contrario, le nuvole sono per lo più alte, e le temperature non più tanto primaverile come i cittadini sono stati abituati sinora. Le massime, in giornata, non dovrebbero superare i 14 gradi mentre le minime torneranno sotto ai 7. Lo zero termico si registrerà a 2.700 metri di altitudine. Venti deboli sia in pianura che in montagna. Il pomeriggio potrebbe regalare maggiore calore.

Previsioni meteo Milano di domani, giovedì 4 marzo

Anche per la giornata di domani, giovedì 4 marzo, la situazione non dovrebbe cambiare. Le nuvole continueranno a coprire i cieli e a risentirne principalmente saranno le temperature. Per qualche giorno, Milano e la Lombardia dovranno scordarsi la primavera in anticipo assaggiata in questi giorni. Banchi di nebbia possibili al mattino e in tarda serata in pianura, precipitazioni per lo più assenti almeno fino a venerdì 5 marzo.