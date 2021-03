Ancora bel tempo a Milano nella giornata di domani, giovedì 25 marzo. Le previsioni meteo per il capoluogo lombardo indicano anche per domani la prevalenza di cielo sereno e sole, anche se a partire dal pomeriggio inizieranno a comparire quelle nuvole che caratterizzeranno poi tutto il weekend. Le temperature resteranno pressoché invariate, con i valori massimi che potranno eventualmente salire di qualche grado.

Meteo Milano giovedì 25 marzo

Anche quella di domani, giovedì 25 marzo, sarà insomma una giornata piacevole a Milano. Stando alle previsioni meteo dovrebbe anche attenuarsi il vento che potrebbe caratterizzare alcune ore della giornata odierna, mercoledì 24 marzo, che comunque sarà soleggiata e gradevole così come lo sono stati gli altri giorni della settimana. Rispetto ad oggi per domani è attesa qualche nuvola in più: potrebbe comparire già in mattinata, e la nuvolosità è poi destinata ad aumentare nel corso del pomeriggio. Per il resto le temperature resteranno gradevoli, con valori massimi di circa 17-18 gradi.

Previsioni meteo per il weekend a Milano

La nuvolosità del pomeriggio di giovedì sarà il preludio di quanto accadrà nel fine settimana nel capoluogo lombardo. Già da venerdì 26 marzo è atteso infatti un aumento della nuvolosità, con il cielo che resterà coperto per buona parte della giornata, tranne le prime ore mattutine. Nella prima parte della giornata di sabato 27 marzo sono attese piogge deboli. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nel tardo pomeriggio, lasciando spazio nuovamente al sole, che sarà protagonista per tutta la giornata di domenica 28 marzo.