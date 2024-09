Allerta meteo gialla per vento forte a Milano: quanto durerà e i consigli della Protezione Civile

video suggerito

Nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre 2024, il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio vento forte. La misura durerà fino alla mezzanotte di domani, sabato 14 settembre. Come capita sempre in questi casi, il centro operativo comunale della Protezione Civile è attivo per monitorare e coordinare eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo di Arpa Lombardia

La stessa Arpa Lombardia ha specificato che nel pomeriggio di oggi è previsto un "deciso rinforzo della ventilazione da Nord, con venti da moderati a forti diffusi su tutta la fascia alpina e prealpina, in particolare sui settori occidentali dove l'intensità areale del vento sarà attorno a 30-50 chilometri orari".

Le raffiche saranno più forti su quote superiori ai 500-700 metri. In questo caso potranno arrivare attorno ai 70-80 chilometri orari. Tra i mille e i 1.500 metri potranno raggiungere valori fino a 130 chilometri orari. Nella provincia di Milano, il rinforzo della ventilazione arriverà soprattutto sulla fascia pedemontana. Potrebbero esserci raffiche tra 50-70 chilometri orari anche sulla Lomellina e Valcamonica.

Per la giornata di domani 14 settembre ci potrebbero ancora essere forti raffiche di vento su tutta la fascia alpina, prealpina e la fascia pedemontana e di pianura occidentale. Il vento si attenuerà nel tardo pomeriggio: "È attesa una graduale attenuazione dell'intensità del vento, che rimarrà diffusamente moderato o localmente forte fino a sera sui settori alpini e prealpini, in indebolimento più marcato sulla fascia di pianura a partire da metà pomeriggio".

L'allerta meteo per vento forte è stata diramata non solo a Milano, ma anche in altre province: sarà arancione in Valchiavenna e Lario e Prealpi Occidentali. Sarà gialla invece su Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine e Valcamonica.

Le indicazioni della protezione civile

La Protezione Civile, a ogni modo, invita sempre i cittadini e le cittadine a seguire alcune indicazioni proprio per evitare conseguenze gravi. In primis è consigliato di non sostare sotto o vicino agli alberi, alle impalcature di cantieri, ai dehors e alle tende. Inoltre è fondamentale mettere al sicuro oggetti e vasi sui balconi e tutti quei manufatti che possono essere spostati dai fenomeni meteorologici.

In caso di eventi particolari è consigliato di monitorare l'evolversi del meteo proprio per evitare situazioni di pericolo. Chiunque desideri rimanere informato sui rischi meteorologici può collegarsi al sistema di allerta della protezione civile, può registrarsi al link o scaricare l'app gratuita.