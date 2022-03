Previsioni meteo Milano oggi: ancora sole e le temperature continuano ad alzarsi Ancora cielo sereno e temperature in aumento: sono queste le previsioni per oggi, sabato 26 marzo 2022, a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora sole e temperature in rialzo: sono queste le previsioni per la giornata di oggi, sabato 26 marzo, a Milano. Ancora nessuna precipitazione né in città né in alcuna parte della Lombardia: una situazione certamente allarmante. Prosegue infatti l'ondata di siccità che sta interessando la regione che, da diversi giorni, è anche scenario di molteplici incendi. Ieri infatti la Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa per rischio incendi boschivi. Da giorni però alcuni roghi continuano a propagarsi inesorabilmente tanto da impegnare numerose forze tra vigili del fuoco e protezione civile.

Previsioni meteo Milano oggi, sabato 26 marzo 2022

Nel capoluogo meneghino ci sarà quindi sole alto per tutta la giornata: i venti saranno deboli e non si registrerà altri fenomeni. Le temperature, sia minime che massime, sono in aumento: le prime passano dai 3 gradi centigradi di ieri ai 5 gradi centigradi di oggi. Per quanto riguarda le massime si registreranno ben 21 gradi centigradi. Dalla prossima settimana dovrebbero registrarsi precipitazioni.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Queste condizioni di stabilità, secondo il bollettino diramato da Arpa Lombardia, dureranno fino all'inizio della prossima settimana: ci saranno infatti giornate prevalentemente soleggiate su Alpi e Prealpi. Per oggi anche nel resto della Lombardia il cielo sarà sereno o poco nuvolo. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve calo mentre le massime saranno stazionarie: le prime si aggireranno tra i 3 gradi e i 5 gradi centigradi mentre le seconde tra i 18 e i 21 gradi centigradi. I venti saranno deboli in tutta la Regione.