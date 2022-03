Previsioni meteo Milano oggi: ancora sole e continuano ad alzarsi le temperature Ancora niente pioggia né a Milano né nel resto della Lombardia: ecco quali saranno le previsioni meteo per oggi, mercoledì 23 marzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Ci sarà ancora sole in cielo a Milano e le temperature continueranno ad alzarsi: è questo quanto previsto per la giornata di oggi, mercoledì 23 marzo. Nella seconda giornata di primavera, continuerà a esserci tempo sereno. Questo è favorito da una estesa area anticiclonica sull'Europa che comporta giornate soleggiate e stabili. Vediamo nel dettaglio quali sanno le previsioni meteo a Milano nella giornata di oggi, mercoledì 23 marzo 2022.

Previsioni meteo Milano oggi, mercoledì 23 marzo

Non sono quindi previste precipitazioni. Un dato preoccupante considerato il periodo di siccità che la città e la Regione stanno affrontando. In particolare modo, il sole splenderà per tutta la giornata e sia le temperature minime che massime saranno in aumento: le prime passeranno dagli zero gradi di ieri per attestarsi attorno ai 3 gradi centigradi. Le seconde invece passeranno da 15 a 18 gradi centigradi. I venti inoltre saranno deboli e non sono previsti altri fenomeni atmosferici.

Le previsioni nel resto della Lombardia

Anche nel resto della Lombardia – anch'essa interessata dall'area anti-ciclonica – ci saranno delle previsioni simili: in tutta la Regione, infatti, il cielo sarà sereno. Ancora niente piogge in nessun punto della Lombardia e i venti saranno deboli sia in pianura che in montagna. Le uniche differenze con la città di Milano riguardano le temperature. Rispetto al capoluogo meneghino, le minime saranno stazionarie o in lieve calo: queste si aggireranno tra gli zero e i due gradi centigradi. Le massime invece saranno in aumento così come a Milano: si aggireranno infatti tra i 17 e i 19 gradi centigradi.