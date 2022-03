Previsioni meteo Milano oggi: ancora nuvole in cielo, ma temperature in leggero aumento Cielo ancora nuvoloso, ma con temperature in leggero aumento: sono queste le previsioni meteo Milano per oggi, mercoledì 16 marzo 2022.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora qualche nuvola in cielo, ma con temperature leggermente in aumento: è quanto previsto per la giornata di oggi a Milano. Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima dell'arrivo della primavera, ma il clima sembrerebbe essere meno rigido. Ecco quindi quali sono le previsioni meteo a milano e in Lombardia per oggi, mercoledì 16 marzo 2022.

Previsioni meteo Milano oggi, mercoledì 16 marzo 2022

Nel capoluogo meneghino ci sarà cielo sereno, ma con qualche nuvola. Non sono previste precipitazioni né altri fenomeni. Le temperature minime saranno in leggero aumento e passeranno dagli 8 gradi centigradi di ieri ai 9 gradi centigradi di oggi. Anche le temperature massime saranno in lieve incremento: per oggi infatti sono previsti 16 gradi centigradi. I venti poi saranno deboli.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Stando a quanto riportato nel bollettino meteo di Arpa Lombardia, una vasta depressione tra Penisola Iberica e Marocco sta interessando il territorio e sta portando a un afflusso di aria più mite e stabile. In Lombardia, come a Milano, avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso tra Appennino e pianura occidentale per poi registrare delle schiarite. In nessuna parte del territorio saranno registrate precipitazioni. In pianura le temperature minime sono in aumento mentre in montagna sono in calo, le massime invece sono in aumento ovunque: le prime si attesteranno tra i 5 e gli 8 gradi centigradi mentre le seconde tra i 16 e i 19 gradi centigradi. I venti invece saranno deboli. Nelle ore più fredde potrebbero esserci possibili fenomeni di nebbia nelle valli dell'area settentrionale.