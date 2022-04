Previsioni meteo Milano oggi: temperature alte ma qualche nuvola Previsioni meteo per oggi, giovedì 7 aprile: a Milano temperature in aumento, con cielo parzialmente nuvoloso. Non è prevista pioggia.

A cura di Redazione Meteo

Nel cielo apparirà qualche nuvola in più rispetto a ieri, ma non c'è pericolo di pioggia. Secondo le previsioni di giovedì 7 aprile, a Milano rimane stabile la fase meteorologica. Ancora per poco, però, dato che la saccatura, ovvero una zona di bassa pressione, fredda nordatlantica prevista per venerdì 8 aprile potrebbe portare a qualche rovescio. Vediamo però nel dettaglio le previsioni meteo di Milano per oggi, giovedì 7 aprile 2022.

Previsioni meteo oggi, giovedì 7 aprile, a Milano

Le temperature arriveranno a superare nel pomeriggio i 20 gradi centigradi, mentre la minima potrebbe scendere fino ai sei gradi. In lieve aumento rispetto alla giornata di ieri. Non si attendono venti particolarmente forti, mentre le poche nuvole presenti nel cielo non minacciano rovesci almeno fino al fine settimana. La primavera sembra ormai entrata a tutti gli effetti.

Previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il resto della regione rimane in una fase meteorologica stabile: nessuna pioggia in pianura, forse qualche debole precipitazione oltre i 2mila metri sulle Alpi Centrali, in particolare su quelle Retiche di confine, nel pomeriggio. Le temperature continuano il loro aumento progressivo, così come si rinforzano i venti sud-occidentali. Le minime si attestano intorno ai 4-7 gradi centigradi, mentre le massime tra i 18 e i 20, in linea con quelle del capoluogo lombardo. La giornata di giovedì, quindi, potrebbe essere di transizione verso un fine settimana caratterizzato da rovesci piovosi e qualche sporadico temporale. Infatti, il rinforzo dei venti settentrionali porterà nuvole e un sensibile calo delle temperature a partire dal pomeriggio di venerdì 8 aprile.