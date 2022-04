Previsioni meteo Milano oggi: temperature in aumento e cielo nuvoloso Previsioni meteo per oggi, martedì 12 aprile: a Milano temperature in aumento. Giornata nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni.

A cura di Redazione Meteo

Ancora bel tempo. Qualche nuvola in grado di nascondere il sole per alcuni momenti della giornata potrebbe far pensare a una settimana di pioggia. Tuttavia, nonostante una perturbazione atlantica renderà i prossimi giorni un po' più nuvolosi, questa è destinata a scivolare via verso l'Africa nordoccidentale. In tutta la Lombardia, invece, le temperature aumenteranno gradualmente almeno fino al fine settimana. Vediamo però nel dettaglio le previsioni meteo di Milano per oggi, martedì 12 aprile 2022.

Previsioni meteo di oggi, giovedì 7 aprile, a Milano

Dopo una mattinata fresca, con le temperature che supereranno i 10 gradi centigradi solo dopo le 11, la giornata nella città di Milano si riscalderà raggiungendo anche i 20 gradi centigradi. I venti saranno deboli, lasciando stazionare le nuvole sopra le nostre teste. Nuvole che potrebbero accumularsi fino a nascondere per un po' la presenza del sole. La temperatura minima si aggirerà intorno ai 6 gradi centigradi, in media con il resto della regione.

Previsioni meteo nel resto della Lombardia

Come il suo capoluogo, anche la Lombardia vedrà il passaggio di nubi. Alte, non porteranno a precipitazioni se non per qualche caso di instabilità verso il nord man mano che ci si avvicina al fine settimana. Il motivo: la discesa di aria più fresca di origine scandinava diretta ai Balcani. La temperatura minima si aggirerà in tutto il territorio tra i sei e i 10 gradi centigradi, con le massime che oscilleranno tra i 18 e i 22. In pianura soffieranno venti deboli, dalla provenienza variabile. Sulla bassa pianura si assisterà a locali rinforzi dai settori meridionali. In montagna si attendono deboli venti occidentali in quota, mentre in valle una leggera brezza.