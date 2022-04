Previsioni meteo Milano oggi: sole e si alzano ancora le temperature A Milano cielo sereno e temperature minime in aumento: sono queste le previsioni meteo previste per oggi, mercoledì 6 aprile 2022 a Milano.

A cura di Redazione Meteo

Ancora sole e temperature in aumento: è questo quello che bisogna aspettarsi per la giornata di oggi. Secondo le previsioni di mercoledì 6 aprile a Milano continua la fase meteorologica stabile su tutta la Regione. Da domani invece ci sarà un rinforzo dei venti che poi farà spazio a una fase instabile per venerdì 8 aprile. Vediamo però nel dettaglio le previsioni meteo di Milano per oggi, mercoledì 6 aprile 2022.

Previsioni meteo oggi, mercoledì 6 aprile, a Milano

Il cielo promette sole per tutta la giornata: non sono previste infatti precipitazioni e i venti saranno complessivamente deboli. Le temperature minime avranno un aumento importante: passeranno dai due gradi centigradi ieri ai sette gradi centigradi di oggi. Per quanto riguarda le temperature massime queste saranno stabili e non subiranno variazioni: si attesteranno anche oggi attorno ai 18 gradi centigradi.

Previsioni meteo nel resto della Lombardia

Anche nel resto della Lombardia ci sarà tempo stabile e sole: solo sulle Alpi e Prealpi potrebbe esserci qualche velatura. In serata però ci saranno ampie schiarite. Stando a quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa, non ci saranno nemmeno precipitazioni tranne che sull'Appennino Pavese e le Prealpi centro-occidentali. Le temperature minime e massime però, a differenza del capoluogo meneghino, saranno in lieve aumento. Le prime infatti saranno comprese tra i tre gradi e i sette gradi centigradi mentre le massime tra i sedici e i venti gradi centigradi. I venti invece saranno poi sostanzialmente deboli o moderati su tutto il territorio. Non sono previsti altri fenomeni atmosferici.