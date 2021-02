Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per domani mercoledì 10 febbraio. Torna il maltempo su tutta la regione durante la giornata di domani: i meteorologi di Arpa Lombardia prevedono un peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell'arrivo un ciclone atlantico dal Mediterraneo. L'alto rischio di precipitazioni sarà accompagnato da un calo delle temperature verso la seconda metà delle settimana. La pioggia lascerà spazio poi ad alcune schiarite verso sera.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 10 febbraio

Su Milano e la Lombardia è previsto un cielo molto nuvoloso con rischio pioggia e nevicata anche a bassa quota fino alle ore del pomeriggio quando sono attese schiarite sia sulla pianura che sui settori alpini. Durante la mattinata è alto il rischio di nevicate oltre gli 800 e i 1000 metri. In calo le temperature per tutta la giornata: le minime si registreranno intorno ai 4 gradi e le seconde massime ai 10 gradi. Lo zero termino fissato tra i mille e i 1.200 metri al mattino, in rialzo invece nel pomeriggio quando toccherà circa i 1.700 metri.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 11 febbraio

Dopo il tempo instabile mercoledì, giovedì torna il bel tempo: tutta la Lombardia sarà caratterizzata da cielo sereno e poco nuvoloso con possibili addensamenti sul settore alpino. Instabili le temperature con minime in calo e massime in aumento. Quasi assenti i venti in pianura: da deboli a moderati da Nordovest, altrove deboli occidentali. In montagna, invece, moderati da Nord durante la mattinata. Lo zero termico invece è previsto a 1.600 metri di altezza.