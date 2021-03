Continua il bel tempo su tutta la Lombardia: cielo sereno o poche nuvole caratterizzeranno anche la giornata di domani 10 marzo. Altro protagonista sarà anche vento foehn sui rilievi alpini e nelle valli. In serata invece è attesa un annuvolamento, ma senza assenza di pioggia. Rischio di precipitazioni invece nella giornata di giovedì, soprattutto in montagna. Ecco il meteo dei prossimi giorni secondo gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 9 marzo

Martedì 9 marzo attesa nuvolosità irregolare e variabile, più marcata sulla fascia prealpina e pedemontana; maggiori schiarite dal tardo pomeriggio-sera. Precipitazioni assenti, salvo isolati piovaschi pomeridiani possibili sulle Prealpi. Neve oltre 1.100 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Previsioni meteo Lombardia mercoledì 10 marzo

Tanto sole e poche nuvole, dunque, per la giornata di domani. Le precipitazioni saranno assenti tranne qualche deboli piogge nelle prime ore sulla zona del basso Garda. Torna il freddo durante le prime ore della mattina e quelle della sera. Le minime infatti saranno in calo, ma le massime in aumento: le prime attorno a un grado, le seconde a 13 gradi. Deboli anche i venti, con alcuni un rinforzo a tratti da Nord durante la mattinata e da Ovest nel pomeriggio. In montagna invece è attso il foehn nelle valli esposte.

Previsioni meteo per giovedì 11 marzo

Torna il brutto tempo invece giovedì 11 marzo, anche se le temperature non subiranno alcuna variazione. La situazione atmosferica potrebbe cambiare sul finire della settimana quando ci sarà la probabilità di un cielo nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sui rilievi alpini verso tarda serata. Più probabili piogge sul rilievi settentrionali, mentre è attesa la neve oltre 1200-1400 metri. Possibilità anche di forti venti e con minime in aumento, massime in leggero calo.