Non migliorano le condizioni meteo a Milano per la giornata di domani. Stando alle previsioni meteo per giovedì 21 gennaio, anche domani sarà la pioggia la protagonista principale della giornata nel capoluogo lombardo. Ad accompagnarla saranno temperature particolarmente rigide, con massime che difficilmente saliranno oltre i 4 gradi e minime di poco inferiori.

Previsioni meteo Milano per giovedì 21 gennaio

La giornata di giovedì 21 gennaio sarà simile a quella odierna: cielo grigio e pioggia accompagneranno i milanesi per tutte le 24 ore. La pioggia potrebbe essere più intensa nelle ore centrali della mattinata: precipitazioni più deboli, con qualche pausa, sono attese per la restante parte del giorno. Sul fronte delle temperature, cambierà poco rispetto al freddo di questi ultimi giorni: la colonnina di mercurio si fermerà attorno ai 4 gradi, anche se non ci sarà una marcata escursione termica rispetto alle minime, che dovrebbero attestarsi uno o due gradi sopra lo zero.

Le previsioni meteo per venerdì e il weekend

Dando uno sguardo a cosa potrà accadere a partire da venerdì 22 gennaio, la situazione che si prospetta è in parte simile a quella di questi giorni: venerdì è attesa ancora pioggia, mentre sabato 23 gennaio si prospetta una giornata all'insegna del cielo molto nuvoloso, con la possibilità di precipitazioni sempre dietro l'angolo. Cambierà qualcosa però sul fronte delle temperature: a partire da venerdì i valori massima saranno in risalita, fino ad arrivare a sfiorare i dieci gradi di massima nella giornata di domenica, quando il velo di nuvole potrebbe essere squarciato da qualche sprazzo di sole e, specialmente nella seconda parte della giornata, il cielo potrebbe schiarirsi e tornare sereno.