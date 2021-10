Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 20 ottobre: cielo nuvoloso, ma temperature in aumento Secondo il bollettino diramato da Arpa per la giornata di domani, mercoledì 20 ottobre, in Lombardia ci sarà cielo poco nuvoloso al primo mattino e nuvolosità in aumento verso sera. Le temperature minime saranno in aumento e le massime stazionarie. A Milano ci sarà cielo snuvoloso, ma le temperature sia minime che massime in aumento.

A cura di Redazione Meteo

Cielo nuvoloso con temperature in aumento in Lombardia. Secondo il bollettino diramato da Arpa per la giornata di domani, mercoledì 20 ottobre, ci sarà cielo poco nuvoloso al primo mattino e nuvolosità in aumento verso sera. Possibili precipitazioni potrebbero essere previste sui rilievi occidentali e centrali. Piogge anche sulle pianure. Le temperature minime saranno in aumento e le massime stazionarie: le prime si aggireranno attorno ai 10 gradi centigradi e le massime attorno ai 19 gradi centigradi. Sono anche previste possibili foschie o nebbie in pianura. Nel capoluogo meneghino il cielo sarà nuvoloso, ma le temperature sia minime che massime in aumento: le prime si aggireranno attorno ai 10 gradi centigradi e le seconde attorno ai 20 gradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 21 ottobre

Per la giornata di giovedì 21 ottobre, il cielo sarà molto nuvoloso in Lombardia. Si prevedono anche precipitazioni sparse e diffuse sulle montagne e sulle pianure. Le temperature minime saranno in aumento e le massime in leggero calo. Anche a Milano ci sarà cielo molto nuvoloso: le temperature minime si aggireranno attorno ai 13 gradi centigradi, quindi saranno in aumento, e le massime intorno ai 19 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 22 ottobre

Nella giornata di venerdì 22 ottobre ci sarà cielo irregolarmente nuvoloso in gran parte della Regione, con possibili precipitazioni. Ampie schiarite saranno poi previste in serata. Le temperature minime saranno in calo, ma le massime in aumento. Nel capoluogo meneghino il cielo sarà ancora coperto e le temperature saranno stazionarie: 13 gradi le minime e 19 gradi le massime.