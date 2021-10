Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 12 ottobre: cielo sereno e temperature in aumento Cielo poco nuvoloso e temperature in lieve aumento in Lombardia: è questo quanto previsto per la giornata di martedì 12 ottobre dal bollettino di Arpa Lombardia. Anche a Milano si avrà cielo nuvoloso con temperature in leggero aumento: le minime saranno sui 9 gradi centigradi e le massime sui 19 gradi centigradi.

Cielo poco nuvoloso e temperature in lieve aumento: è questo quanto previsto in Lombardia per la giornata di martedì 12 ottobre dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. Nella Regione ci sarà cielo poco nuvoloso sulla pianura e le Prealpi dove ci sarà qualche piovasco. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento aggirandosi tra i 5 e i 10 gradi centigradi mentre le massime saranno stazionarie e tra i 17 e i 19 gradi centigradi. Nel capoluogo meneghino si avrà cielo nuvoloso con temperature in leggero aumento: le minime saranno sui 9 gradi centigradi e le massime sui 19 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 13 ottobre

Nella giornata di mercoledì 13 ottobre proseguirà il cielo sereno: piogge potrebbero essere previste sulle Prealpi orientali. Le minime si aggireranno attorno ai sei gradi centigradi mentre le massime saranno attorno ai 18 gradi centigradi. Nelle prime ore del mattino si potrebbero avere foschie e nebbia lungo il corso del Po. A Milano ci sarà cielo poco nuvoloso: le temperature minime saranno stazionarie e ferme sui 9 gradi centigradi mentre le massime caleranno: si avranno 18 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 14 ottobre

Giovedì 14 ottobre in Lombardia si avrà qualche nuvola che però scomparirà a metà giornata. Non sono previste precipitazioni e le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in calo. Nel capoluogo meneghino si avrà ancora cielo poco nuvoloso: le minime saranno in aumento e attorno ai 10 gradi centigradi mentre le massime saranno in calo e attorno ai 16 gradi centigradi.