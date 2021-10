Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 19 ottobre: cielo poco nuvoloso e temperature in aumento Per la giornata di domani, martedì 19 ottobre, in Lombardia il cielo sarà poco nuvoloso. Non sono previste però precipitazioni, ma solo possibili nebbie e foschie. Le temperature sia minime che massime saranno stazionarie o in leggero aumento. A rivelarlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia.

A cura di Redazione Meteo

Per la giornata di domani, martedì 19 ottobre, in Lombardia si prevede cielo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni e le temperature saranno in leggero aumento: le minime si attesteranno tra i 6 gradi e gli 11 gradi centigradi mentre le massime tra i 18 gradi e i 21 gradi centigradi. Potrebbero essere previste possibili foschie o nebbie in pianura fino al primo mattino. A rivelarlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia. Nel capoluogo meneghino sarà previsto anche cielo poco nuvoloso con temperature minime attorno agli 8 gradi centigradi e massime attorno ai 19 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 20 ottobre

Per la giornata di mercoledì 20 ottobre, in Lombardia ci sarà cielo nuvolo. Sono previste precipitazioni nel tardo pomeriggio sulle montagne, ma non è escluso che possano arrivare in pianura. Le temperature minime saranno in aumento e le massime stazionarie: le prime si aggirano intorno ai 10 gradi centigradi e le seconde intorno ai 19 gradi. Anche per mercoledì sono previste possibili foschie o nebbie. A Milano il cielo sarà molto nuvoloso con temperature minime intorno agli 11 gradi centigradi mentre le massime intorno ai 20 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 21 ottobre

Giovedì 21 ottobre il cielo continuerà a essere nuvoloso e potrebbero esserci precipitazioni: le minime saranno in aumento e le massime in leggero calo. Nel capoluogo meneghino, per la giornata di giovedì 21 ottobre, il cielo sarà coperto. Le temperature minime saranno in aumento e si aggireranno intorno ai 14 gradi centigradi mentre le massime saranno in calo e attorno ai 18 gradi centigradi.