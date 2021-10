Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 26 ottobre: cielo poco nuvoloso e temperature in calo A Milano e in Lombardia per la giornata di domani, martedì 26 ottobre, si avrà cielo poco nuvoloso con temperature in leggero calo. Nel capoluogo meneghino in particolare si avranno minime attorno agli 8 gradi centigradi e massime in aumento attorno ai 17 gradi centigradi. Questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia.

A cura di Redazione Meteo

Dopo che la città di Milano nella giornata di oggi, lunedì 25 ottobre, si è svegliata con una spettacolare alba rossa, in Lombardia si prefigura una giornata un po' nuvolosa. Nuvole che invece scompariranno domani, martedì 26 ottobre. Secondo il bollettino diramato da Arpa Lombardia ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni, se non qualche debole pioggia in provincia di Mantova. Le temperature minime saranno in calo mentre le massime saranno stazionarie. A Milano ci sarà cielo poco nuvoloso con temperature minime attorno agli 8 gradi centigradi e massime in aumento attorno ai 17 gradi centigradi. Alle prime luci dell'alba potrebbe essere prevista nebbia.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 27 ottobre

Nella giornata di mercoledì 27 ottobre invece ci sarà cielo poco nuvoloso con possibili piovaschi nella notte e al massimo. Le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in lieve aumento. Potrebbe anche esserci qualche raffica di vento. A Milano ci sarà cielo sereno per tutto il giorno: le temperature minime saranno in lieve aumento e attorno ai 9 gradi centigradi. Anche le massime saranno in aumento e attorno ai 18 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 28 ottobre

Giovedì invece in Lombardia ci sarà cielo nuvoloso in particolare nelle aree orientali e meridionali della regione. Non ci dovrebbe essere un alto rischio di precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie o comunque in lieve aumento. A Milano invece ci sarà ancora cielo sereno: le temperature minime saranno stazionarie e ferme attorno ai 9 gradi centigradi mentre le massime saranno in leggero calo (17 gradi centigradi).