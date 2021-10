Previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 24 ottobre: cielo poco nuvoloso e temperature in calo A Milano e in Lombardia per la giornata di domani, domenica 24 ottobre, è previsto cielo poco nuvoloso con temperature in leggero calo. A stabilirlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia. A Milano le minime saranno attorno agli 11 gradi centigradi mentre le massime si aggireranno attorno ai 17 gradi centigradi. Non sono previste precipitazioni.

Cielo poco nuvoloso e temperature in leggero calo in Lombardia: sono queste le previsioni per la giornata di domani, domenica 24 ottobre, diramate da Arpa. Secondo quanto riportato dal bollettino non sono previste precipitazioni e le temperature minime saranno tra i 6 gradi centigradi e gli 8 gradi centigradi mentre le massime tra i 17 gradi centigradi e i 19 gradi centigradi. Nel capoluogo meneghino si prevede cielo poco nuvoloso con temperature minime in leggero rialzo (saranno intorno agli 11 gradi centigradi) e massime in calo: queste si attesteranno intorno ai 17 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 25 ottobre

Per la giornata di lunedì 25 ottobre sarà previsto cielo poco nuvoloso e saranno previste ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno attorno ai 5 gradi centigradi mentre le massime attorno ai 15 gradi centigradi. Potrebbe essere prevista anche nebbia in serata. Anche a Milano ci sarà cielo poco nuvoloso con temperature minime in calo e intorno ai 9 gradi centigradi e con anche temperature massime in calo e intorno ai 16 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 26 ottobre

Martedì 26 ottobre ci sarà cielo poco nuvoloso e nell'area del Mantovano sarà prevista una debole pioviggine. Le temperature minime saranno in calo e le massime stazionarie. Nel resto del territorio lombardo invece non saranno previsti né temporali né pioggia. Saranno però previste nebbie e banchi sulla pianura occidentale. A Milano le nuvole aumenteranno, ma le temperature saranno sempre stabili: minime intorno ai 9 gradi e massime attorno ai 16 gradi.