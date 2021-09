Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 29 settembre: cielo nuvoloso e temperature in aumento Per la giornata di domani, mercoledì 29 settembre, è previsto cielo nuvoloso in tutta la Lombardia con temperature minime in aumento e massime in calo. Le prime si attesteranno attorno ai 16 gradi e le seconde attorno ai 23 gradi. Non sono previste precipitazioni. A stabilirlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia.

Cielo nuvoloso, ma con temperature minime in leggero aumento: è questo quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di domani, mercoledì 29 settembre. In tutto il territorio lombardo sarà previsto al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso mentre in serata si potranno avere ampie schiarite. Nelle prime ore della mattina si registreranno piovaschi sui rilievi alpini e prealpini. Le temperature minime saranno in aumento e si attesteranno attorno ai 16 gradi centigradi mentre le massime saranno in calo (23 gradi centigradi). Anche nel capoluogo meneghino ci sarà cielo nuvoloso con minime in aumento (17 gradi) e massime in lieve calo (25 gradi).

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 30 settembre

Per la giornata di giovedì 30 settembre in Lombardia si avrà cielo nuvoloso con ampie schiarite sulla pianura a partire dal pomeriggio. Potrebbero essere registrate alcune precipitazioni sulla pianura orientale e sulla fascia prealpina centro-orientale. Le temperature sia minime che massime saranno in calo. A Milano si avrà sempre cielo nuvoloso con temperature minime attorno ai 16 gradi centigradi e massime attorno ai 23 gradi centigradi: non sono previste precipitazioni.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 1 e sabato 2 ottobre

Anche venerdì 1 e sabato 2 ottobre sono previste nuvole in tutto il territorio lombardo. Le temperature minime saranno in calo e le massime stazionarie. Anche a Milano sia venerdì che sabato ci sarà cielo nuvoloso, ma senza piogge. Le minime saranno attorno ai 15 gradi centigradi e le massime attorno ai 23 gradi centigradi. Precipitazioni potrebbero essere previste nella giornata di domenica 3 ottobre.