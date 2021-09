Previsioni meteo Milano per mercoledì 8 settembre: cielo coperto e temperature in calo Previsioni meteo a Milano per la giornata di mercoledì 8 settembre: cielo coperto e temperature in calo, con massime che non supereranno i 26 gradi. Anche per giovedì 9 settembre si prevede una giornata nuvolosa: il fine settimana invece potrebbe riservare giornate all’insegna del sereno, con poche nuvole.

A cura di Redazione Meteo

Cielo coperto e temperature in calo: questo ciò che attende tutti i milanesi nella giornata di domani, mercoledì 8 settembre. Secondo le previsioni meteo, il tempo è destinato a cambiare con un lieve peggioramento delle condizioni atmosferiche. Resta però scongiurato il rischio pioggia: non sono attese precipitazioni. Vediamo dunque nel dettaglio come sarà il tempo a Milano domani, mercoledì 8 settembre.

Che tempo farà a Milano mercoledì 8 settembre

La giornata di mercoledì 8 settembre si aprirà con nubi sparse e ampie schiarite. Già nel corso delle prime ore della mattinata, tuttavia, la nuvolosità è destinata ad aumentare. Il cielo resterà coperto per la restante parte della giornata, fino a sera. Non si escludono tuttavia schiarite nel corso del pomeriggio. Sul fronte delle temperature, le massime sono segnalate in calo e potrebbero attestarsi attorno ai 25 gradi. Le minime non scenderanno sotto i 17 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 9 settembre a Milano

Anche giovedì 9 settembre le condizioni meteo a Milano saranno simili a quelle di mercoledì. Si prevedono tuttavia schiarite più ampie nel corso del tardo pomeriggio, mentre la mattinata e la prima parte del pomeriggio saranno caratterizzate da una nuvolosità più marcata. Torneranno lievemente a salire le temperature, con massime attorno ai 26 gradi.

Il tempo a Milano nel weekend: scongiurata al momento la pioggia

Per quanto riguarda il prossimo fine settimana, stando alle ultime previsioni meteo sembra essere scongiurato il rischio pioggia che era stato preannunciato per la mattinata di sabato. Al momento si prevede un weekend con qualche nuvola venerdì e sabato, e con cielo sereno nella giornata di domenica 12 settembre.