Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 4 ottobre: in arrivo forti temporali Per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre, sono previste forti piogge in Lombardia ma in particolare modo in provincia di Milano e Varese. Le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in leggero calo. Il maltempo proseguirà fino a metà settimana: in tutto il territorio si avranno piogge. A stabilirlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia.

A cura di Redazione Meteo

In arrivo temporali in Lombardia e in particolare modo a Milano: nella giornata di domani, lunedì 4 ottobre, sono infatti previste forti piogge sul capoluogo meneghino. Le temperature minime saranno stazionarie (17 gradi) e le massime in leggero aumento (22 gradi centigradi). In Lombardia ci sarà cielo molto nuvoloso o coperto ovunque e le precipitazioni interesseranno particolarmente le Prealpi occidentali. Piogge abbondanti sono previste nel Varesotto. Le temperature minime saranno in lieve aumento (16 gradi centigradi) mentre le massime saranno stazionarie o in calo (24 gradi centigradi). Questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 5 ottobre

Per martedì 5 ottobre è previsto cielo nuvoloso e ancora piogge: queste saranno diffuse soprattutto sulle Alpi e Prealpi. Le temperature minime saranno in lieve rialzo e le massime in calo. Nel capoluogo meneghino si registreranno ancora piogge. Le temperature minime saranno in calo e si attesteranno sui 16 gradi centigradi. In calo anche le massime che si fermeranno intorno ai 20 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre

Mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre ci sarà ancora tempo instabile con precipitazioni. Le temperature saranno in calo. Mercoledì ancora piogge a Milano con temperature sempre in calo: le minime saranno sui 15 gradi centigradi e le massime invece sui 21 gradi centigradi. Le precipitazioni si fermeranno giovedì 7 ottobre, ma le minime caleranno drasticamente fino a toccare i 13 gradi centigradi. Le massime invece saranno stabili e ferme ai 21 gradi centigradi.