Maltempo, allerta meteo gialla a Milano: forti temporali in arrivo Allerta meteo gialla a Milano. Dalla serata di oggi, martedì 28 settembre, e fino alla tarda mattinata di domani, mercoledì 29 settembre, sul capoluogo lombardo è previsto maltempo con forti temporali. Diramata l’allerta anche per rischi idrogeologici. Maltempo previsto anche sul Varesotto e altre zone della Lombardia: piogge intense e temporali soprattutto nella notte.

A cura di Redazione Meteo

Forti temporali sono in arrivo a Milano, e scatta l'allerta meteo. Dalla serata di oggi, martedì 28 settembre, e fino alla tarda mattinata di domani, mercoledì 29, sul capoluogo lombardo è previsto maltempo. La perturbazione, con precipitazioni anche a carattere di rovesci o temporali, interesserà non solo il Milanese, ma soprattutto il Varesotto, già colpito negli scorsi mesi dal maltempo, e anche il Comasco, la provincia di Lecco e la Valchiavenna. Su queste zone il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo di codice giallo, corrispondente a criticità ordinaria (livello , per rischio idrogeologico e temporali.

L'allerta meteo in vigore fino a domattina

Sul nodo idraulico di Milano l'allerta meteo è in vigore dalle 21 di oggi alle 12 di domani. Nella notte tra oggi e domani, secondo quanto riporta il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali, potrà piovere molto probabilmente su Alpi, Prealpi e alta Pianura, mentre piogge sparse e isolate potranno bagnare anche la bassa Pianura e la zona dell'Appennino. Le precipitazioni saranno più intense nella notte, quando assumeranno carattere di temporale, mentre al mattino di domani dovrebbero calare di intensità fino ad esaurirsi del tutto. Gli accumuli maggiori di pioggia si dorebbero avere sui settori Nord-occidentali della Lombardia.

Anche per giovedì 30 settembre sono previste piogge sparse

Anche giovedì 30 settembre, stando alle previsioni meteo, è prevista pioggia. Sarè infatti possibile qualche debole precipitazione sparsa a causa di correnti umide a bassa quota provenienti da Est.