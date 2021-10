Piogge e forti temporali a Milano e in Lombardia: diramata l’allerta meteo Per la giornata di oggi, lunedì 4 ottobre, a Milano e in gran parte della Lombardia è stata diramata l’allerta meteo. Nel capoluogo meneghino, l’allerta riguarderà soprattutto i forti temporali. Domani, martedì 5 ottobre, continuerà a piovere e le temperature subiranno un leggero calo. Allerta meteo arancione per la zona del Varesotto.

A cura di Redazione Meteo

Allerta meteo gialla a Milano e in gran parte della Lombardia: per la giornata di oggi, lunedì 4 ottobre, saranno previste piogge e forti temporali. La misura è partita alle 4 di questa mattina: al momento non è ancora chiaro fino a quando durerà. Per il nodo idraulico di Milano, l'allerta gialla riguarda i temporali e il rischio idrogeologico. Il Comune del capoluogo meneghino si è detto pronto ad attivare i monitoraggi della situazione.

Allerta arancione nella zona del Varesotto

In Lombardia l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali riguarda anche: la Valchiavenna, le Orobie Bergamasche, la Bassa Pianura Occidentale, Lario e Prealpi Occidentali, la Bassa Pianura CentroOccidentale e l'Appennino Pavese. In Media-Bassa Valtellina e in Valcamonica l'allerta gialla riguarda solo i temporali. Nella zona dei Laghi e Prealpi Orientali, della Pianura Centrale, dell'Alta Pianura Orientale, della Bassa Pianura Centro-Orientale e della Bassa Pianura Orientale l'allerta gialla è stata diramata per venti forti, temporali e rischio idrogeologico. Situazione preoccupante nella zona dei Laghi e Prealpi Varesine dove è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico e allerta gialla per temporali e vento forte.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 5 ottobre

Nella giornata di domani, martedì 5 ottobre, il cielo in Lombardia sarà molto nuvoloso. Le precipitazioni riguarderanno l'area delle Alpi e delle Prealpi e sono previsti possibili temporali. Le temperature minime saranno in lieve rialzo e le massime in calo. Piogge abbandonati riguarderanno l'area prealpina. Nel capoluogo meneghino sono previste piogge e temperature in calo: le minime si attesteranno attorno ai 16 gradi centigradi e le massime attorno ai 21 gradi centigradi.