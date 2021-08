Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 12 agosto: ancora caldo, temperature oltre i 35 gradi L’anticiclone africano “Lucifero” sta colpendo anche la città di Milano e la Lombardia: da oggi infatti si registrano temperature oltre i trenta gradi centigradi e fenomeni di afa. Per la giornata di domani, giovedì 12 agosto, si registreranno temperature minime attorno i 21 e i 23 gradi e massime attorno i 32 e i 37 gradi centigradi.

A cura di Redazione Meteo

L'anticiclone africano "Lucifero" sta interessando anche la città di Milano e tutta la Lombardia: da oggi infatti le temperature sono superiori ai 35 gradi centigradi e per domenica 15 agosto potrebbero arrivare a toccare i 37 gradi centigradi. Al caldo, si aggiungono fenomeni di afa che interesseranno il territorio soprattutto alla sera. La situazione dovrebbe poi attenuarsi la settimana successiva, nonostante le temperature continueranno a mantenersi sopra i 30 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 12 agosto

Sulla base dell'ultimo bollettino diramato da Arpa Lombardia, per giovedì 12 agosto in tutta la Regione non sono previste né nuvole né precipitazioni: le temperature minime e massime saranno in aumento. Le prime si aggireranno tra i 21 e i 23 gradi centigradi mentre le seconde tra i 32 e i 37 gradi centigradi. Sia in pianura che nel fondovalle si registreranno forti ondate di calore che causeranno importanti disagi. Nel capoluogo meneghino si avrà cielo sereno con temperature minime attorno ai 23 gradi centigradi e massime attorno ai 34 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 13 agosto

Per la giornata di venerdì 13 agosto si registrerà sempre cielo sereno in Lombardia con possibili temporali e rovesci sulle Alpi e gli Appennini. Le temperature minime e massime saranno in rialzo con le prime che si attesteranno attorno ai 22 gradi centigradi e le seconde attorno ai 35 gradi centigradi. A Milano, in particolare, si avrà cielo poco nuvoloso con minime intorno ai 23 gradi centigradi e massime attorno ai 35 gradi centigradi. Non saranno previste piogge.