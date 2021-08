Previsioni meteo, l’anticiclone “Lucifero” arriva a Milano: temperature oltre i 35 gradi L’anticiclone africano soprannominato “Lucifero” arriva anche in Lombardia: a Milano, nei prossimi giorni, si registreranno temperature oltre i 35 gradi e fenomeni di afa oltre che forti ondate di calore. In particolare, domenica 15 agosto, il capoluogo meneghino potrebbe registrare i 36 gradi centigradi.

A cura di Redazione Meteo

L'anticiclone africano denominato "Lucifero" arriva anche in Lombardia: da domani, mercoledì 11 agosto, le temperature si alzeranno notevolmente arrivando poi a superare i 35 grandi centigradi. In serata si registreranno fenomeni di afa e ondate di calore che potrebbero causare notevoli disagi per la popolazione. In particolare, nella giornata di ferragosto – domenica 15 agosto – nel capoluogo meneghino si arriveranno a toccare i 36 gradi centigradi.

Le previsioni meteo Milano e Lombardia di mercoledì 11 agosto

Il caldo torrido che sta interessando il Sud e le Isole nelle ultime ore, arriverà anche al Centro-Nord. Nella giornata di domani, mercoledì 11 agosto, in Lombardia ci sarà cielo sereno ovunque e nessuna precipitazione: le temperature minime saranno tra i 18 e i 22 gradi centigradi mentre le massime tra i 31 e 35 gradi centigradi. Questo è quanto risulta dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. Il caldo proseguirà anche giovedì 12 agosto e venerdì 13 quando le temperature in tutta la Lombardia e in particolare a Milano toccheranno i 35 gradi centigradi.

Le previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 15 agosto

Nella giornata di ferragosto, domenica 15 agosto, a Milano si registrerà cielo sereno con temperature massime intorno ai 36 gradi. Le minime invece subiranno un leggero calo: sabato 14 agosto toccheranno i 25 gradi centigradi mentre domenica 15 scenderanno e si attesteranno sui 23 gradi centigradi. Le temperature subiranno poi un leggero calo nella prossima settimana, ma continueranno a rimanere sempre sopra i 30 gradi. Inoltre si registreranno ancora sia fenomeni di afa che forti ondate di calore.