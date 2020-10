Il maltempo continuerà a imperversare sulla Lombardia almeno fino a domenica quando il tempo sarà in parte marcatamente perturbato per la presenza di una profonda area depressionaria in transito su gran parte dell'Europa centro-occidentale. E in particolare in Lombardia questa configurazione determinerà a fasi irregolari precipitazioni diffuse, particolarmente intense tra oggi e domani su fascia alpina e prealpina, ventilazione inizialmente moderata o forte a tutte le quote. Per l'inizio della prossima settimana il transito e l'allontanamento verso est di tale struttura determinerà un flusso in quota da ovest, con condizioni di variabilità e instabilità più probabile sui settori di fascia alpina e prealpina.

Meteo Milano domenica 4 ottobre: in calo temperature sia minime che massime

Nello specifico secondo le previsioni meteo di domenica 4 ottobre su Milano e nel resto della Lombardia, il cielo sarà fino al mattino irregolarmente nuvoloso con nubi di maggiore intensità su Alpi e Prealpi mentre le maggiori schiarite si avranno su Pianura e Appennino: dal pomeriggio invece il cielo sarà tendente a molto nuvoloso ovunque a partire da ovest. Le precipitazioni saranno sparse intermittenti fino al mattino, con maggiori probabilità sui rilievi: dal pomeriggio tenderanno a intensificarsi a partire da ovest ed in estensione in serata a tutta la regione. Le temperature sia minime che massime saranno in calo: in Pianura saranno comprese tra i 12 e i 21 gradi. Infine i venti saranno in pianura inizialmente moderati con rinforzi da sud, poi in prevalenza deboli orientali, in montagna invece moderati dai quadranti meridionali.