Se il mese di settembre ci ha salutato con qualche giorno di sole, quello di ottobre sembra intenzionato a portare con sé pioggia e anche qualche nevicata sulle Alpi. Secondo le previsioni meteo su Milano e nelle principali città della Lombardia per giovedì 1° ottobre a causa dell'avvicinamento di una depressione nordatlantica ci saranno precipitazioni sui settori occidentali a partire dal pomeriggio. Mentre per la giornata di oggi mercoledì 30 settembre il tempo sarà stabile con nuvolosità variabile. Per il weekend invece si prevede tempo instabile, in particolare secondo gli esperti meteo di Arpa Lombardia venerdì e sabato ci sarà un flusso meridionale perturbato con precipitazioni moderate diffuse, anche forti sulle Alpi. Mentre domenica, dopo una iniziale pausa di variabilità, presente un nuovo impulso perturbato dal pomeriggio fino a buona parte di lunedì.

Previsioni meteo 1 ottobre Lombardia: neve oltre i 2.500 metri

Nello specifico per quanto riguarda la giornata di oggi giovedì 1 ottobre il cielo nella notte sarà molto nuvoloso o coperto sui settori meridionali ed occidentali, variabile altrove. In mattinata invece ci saranno irregolari schiarite e nel pomeriggio invece un aumento delle nubi che tenderanno a intensificarsi verso sera. Arrivano anche le prime piogge con qualche debole piovasco sparso principalmente sui rilievi e sui settori occidentali già dalle ore centrali; mentre in serata ci saranno rovesci sparsi sui settori occidentali e le Prealpi, assenti o deboli occasionali altrove. La neve cadrà oltre 2500 metri. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, mentre le massime subiranno un lieve calo: in pianura saranno comprese tra i 12 e i 21 gradi.