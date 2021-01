La vasta depressione che da ieri, martedì 6 gennaio, sta interessando la Lombardia proseguirà ad abbassare le temperature percepite in regione, nonostante il ritorno del sole. Stando alle previsioni meteo, nella giornata di oggi il cielo su Milano e sulla Lombardia sarà poco nuvoloso, ma l'ondata di freddo continuerà a sferzare il territorio. Le temperature minime e massime sono in costante discesa, mentre aumentano i venti. Scarsa o nulla la possibilità di precipitazioni. Stesso discorso per la giornata di domani, venerdì 8 gennaio, quando in mattinata ci saranno vasti banchi di nebbia.

Previsioni meteo Milano di oggi giovedì 7 gennaio

Il cielo di oggi giovedì 7 gennaio si presenta sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi. Diversa la situazione in pianura dove saranno presenti estese nubi basse che lasceranno spazio ai raggi di sole a partire dal primissimo pomeriggio. Non sono attese precipitazioni né rovesci, mentre le temperature subiranno un'ulteriore calo verticale. Ciò varrà sia per le minime che per le massime, a causa della vasta depressione artica. Secondo quanto riportato dagli esperti meteo di Arpa Lombardia, le temperature saranno comprese tra zero e tre gradi.

Previsioni meteo Milano di domani venerdì 8 gennaio

Cambia di poco la situazione nella giornata di domani, venerdì 8 gennaio. Le previsioni meteo raccontano di gelate diffuse su tutto il territorio lombardo, pianura compresa, dove nelle prime ore della giornata sono attesi spessi banchi di nebbia. La situazione cambierà nel pomeriggio, quando il ritorno del sole porterà ad una maggiore visibilità. Cieli sereni anche su Alpi e Prealpi. Le temperature resteranno comunque in discesa, nonostante i venti saranno di debole intensità.