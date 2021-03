Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia. Per la giornata di martedì 16 marzo è prevista un'allerta meteo arancione per il rischio di forti raffiche di vento. Deboli precipitazioni sulle Alpi confinali, altrove per lo più assenti o occasionali e rinforzo del vento dai quadranti settentrionali a tutte le quote. Da giovedì il flusso si fa più blando, con aumento della nuvolosità ed un probabile calo delle temperature massime fino a valori leggermente al di sotto dei valori caratteristici del periodo. Le previsioni dei meteorologi di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo Milano mercoledì 17 marzo

Mercoledì 17 marzo dal mattino cielo poco nuvoloso, con passaggio a cielo sereno quasi ovunque nel pomeriggio, salvo addensamenti sulle Alpi confinali. Qualche addensamento a sera anche sui settori orientali della regione. Precipitazioni assenti, salvo la possibilità di debolissime ed occasionali precipitazioni lungo le creste di confine. Temperature minime in calo, massime in leggero calo. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 14°C.

Previsioni meteo Milano giovedì 18 marzo

Giovedì 18 marzo cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, poi schiarite pomeridiane e nuovo aumento della copertura nuvolosa a sera. Precipitazioni qualche piovasco pomeridiano possibile su Alpi e Prealpi; altrove poco probabili. Eventuale nevischio oltre 600-800 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo.

Previsioni meteo Milano venerdì 19 marzo

Venerdì 19 marzo cielo nuvoloso o molto nuvoloso fino a metà giornata, poi ampie schiarite fino a poco nuvoloso ovunque a sera. Deboli precipitazioni abbastanza probabili tra notte e mattino su Prealpi ed alta Pianura, poi assenti. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti prevalentemente orientali, a tratti moderati in pianura. Sabato qualche nube al mattino sulla Pianura, poi sereno o poco nuvoloso pressoché ovunque. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento.