Sole e caldo torrido a Milano, dove le temperature massime potranno raggiungere i 33-34 gradi. Secondo le previsioni meteo per sabato 19 giugno, il capoluogo lombardo farà i conti con la prima vera giornata di grande caldo dell'estate ormai alle porte. Non che in questi ultimi giorni a Milano abbia fatto freddo, anzi: l'aumento delle temperature in quest'ultima settimana ha fatto impennare i consumi elettrici per i condizionatori e ha causato tantissimi blackout con i conseguenti disagi per i cittadini.

Previsioni meteo a Milano per sabato 19 giugno

Sabato 19 giugno, tuttavia, le temperature subiranno un ulteriore aumento arrivando al picco di questo periodo, che si attesterà tra i 33 e i 34 gradi che saranno raggiunti nel pomeriggio. Per il ministero della Salute è una giornata da bollino giallo per quanto riguarda le possibili ondate di calore: si tratta di una pre-allerta, ma è bene comunque cercare di evitare le ore più calde della giornata e idratarsi sempre correttamente. La giornata sarà prevalentemente soleggiata, anche se non è escluso che, come negli scorsi giorni, il cielo possa essere in parte velato da nubi comunque non minacciose: non sono previste precipitazioni.

Il tempo previsto a Milano nel weekend

La pioggia potrebbe invece fare la sua comparsa nelle ore serali di domenica 20 giugno, al termine comunque di una giornata che sarà caratterizzata da temperature ben superiori ai 30 gradi, ma con una nuvolosità più marcata. Le temperature non dovrebbero superare i 33 gradi e sono destinate a calare lievemente nei giorni seguenti. Dalla seconda metà della prossima settimana è invece atteso un calo più consistente, con l'arrivo di una perturbazione che potrebbe causare piogge e temporali.