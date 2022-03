Previsioni meteo a Milano oggi: sole e temperature in calo Oggi lunedì 21 marzo sole e cielo poco nuvoloso. Ecco le previsioni meteo secondo gli esperti di Arpa Lombardia.

A cura di Redazione Milano

Protagonista di oggi lunedì 21 marzo è il sole e il bel tempo. Così la Lombardia dà il benvenuto ai primi giorni di primavera, con l'alta pressione che dominerà su tutta la primavera. Ecco le previsioni meteo secondo gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo a Milano di oggi 21 marzo

I milanesi oggi si alzeranno con il cielo sereno e poco nuvoloso. Assenti qualsiasi tipo di precipitazioni, sia in pianura che in montagna. Le temperature saranno in leggero calo: le minime saranno stazionarie o in leggero calo con temperature in pianura che si aggira attorno ai 2 e 4 gradi, mentre le massime sono stazionarie, attorno ai 13 e ai 15 gravi. In aumento invece in montagna e nelle ore centrali della giornata. Lo zero termico per la giornata di oggi è in rialzo: fermo a 1.400 e 1.800 poi in discesa con l'avvicinarsi della sera. E ancora: i venti in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli da est-sudest.

Previsioni meteo a Milano di domani 22 marzo

Il bel tempo continuerà anche per tutta la giornata di domani martedì 22 marzo: il cielo è sereno o poco nuvoloso. Anche per domani non è prevista nessuna precipitazione. Le temperature hanno le minime stazionarie e le massime stazionarie o in leggere aumento. Sale lo zero termico che si fermerà a a 1800-2000 metri nelle ore centrali della giornata, mentre sarà in rialzo in serata. In pianura i venti saranno deboli prevalentemente orientali, con qualche rinforzo sull'Appennino. In montagna deboli da est-sudest. Anche mercoledì la giornata sarà soleggiata. Temperature minime saranno stazionarie, mentre è previsto un aumento per giovedì. I valori massimi saranno invece in sensibile risalita.