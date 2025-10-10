Pretende 25mila euro dalla madre, fugge in un canale e colpisce un carabiniere: 24enne arrestato

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato la madre e preteso da lei 25mila euro e dopo aver aggredito un militare nel tentativo di scappare. Il giovane aveva provato a fuggire anche attraverso il canale d’irrigazione.

Un 24enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 ottobre, a Marmirolo (in provincia di Mantova) con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione locale, il giovane avrebbe preteso dalla madre 25mila euro e, dopo aver provato a fuggire dai militari in un canale d'irrigazione, avrebbe colpito uno di loro al torace. Il 24enne è stato, infine, condotto in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di Marmirolo intorno a mezzogiorno del 9 ottobre per sedare una lite familiare. Un 24enne, di origine tunisina, era stato segnalato per minacce e danneggiamenti ai danni della madre. Il giovane, infatti, avrebbe chiesto 25mila euro alla 50enne e, di fronte al suo rifiuto, avrebbe rotto un computer e chiuso fuori casa gli altri familiari. Alla vista dei militari, il 24enne ha provato a fuggire gettandosi in un canale d'irrigazione e, con un oggetto appuntito, avrebbe minacciato di farsi del male.

I carabinieri di Marmirolo, con il supporto dei colleghi del nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova, sono scesi in acqua per trarlo in salvo. Mentre veniva assistito dal personale sanitario del 118, però, il 24enne ha provato a fuggire di nuovo e ha colpito un carabiniere al torace. Il militare è stato trasportato all'ospedale Carlo Poma di Mantova dove è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Alla fine, il 24enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.