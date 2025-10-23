Picchia la moglie in casa davanti alla figlia minorenne e si scaglia contro i carabinieri: 41enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 41enne accusato di resistenza, maltrattamenti e lesioni. L’uomo avrebbe picchiato la moglie a Bozzolo (Mantova) anche davanti alla figlia minorenne.

Un 41enne è stato arrestato nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, a Bozzolo (in provincia di Mantova) con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Stando a quanto riferito dai carabinieri del Comando provinciale, l'uomo avrebbe picchiato la moglie davanti alla loro figlia 14enne e, all'arrivo dei militari, si sarebbe scagliato anche contro di loro. Il 41enne si trova ora nel carcere di Mantova, mentre la donna è stata accompagnata all'ospedale di Casalmaggiore per alcuni accertamenti.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 18 del 22 ottobre e segnalava una lite familiare in corso all'interno di un appartamento di Bozzolo. Come ricostruito dai carabinieri, un 41enne di origine indiana avrebbe aggredito la moglie, sua coetanea e connazionale, colpendola al volto e alla testa anche con un oggetto contundente. Queste violenze si sarebbero consumate anche in presenza della figlia 14enne della coppia, con il 41enne che era in evidente stato di alterazione dovuto dall'abuso di sostanza alcoliche.

All'arrivo dei carabinieri, il 41enne si sarebbe scagliato contro di loro prima di venire bloccato. Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, subito dopo, è stato trasferito nel carcere di Mantova. La 41enne, invece, ha riportato alcune lesioni ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Casalmaggiore. La donna è ancora ricoverata per alcuni accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.