Presentato il bilancio del Pio Albergo Trivulzio, Bertolaso: "Tronca rimanga commissario fino a fine mandato" Durante la presentazione del bilancio del Pio Albergo Trivulzio, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, si è augurato che Francesco Paolo Tronca, il commissario nominato per sanare i problemi di bilancio della struttura, possa mantenere il suo incarico fino alla fine del mandato.

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha chiesto che Francesco Paolo Tronca rimanga per finire il suo mandato da commissario del Pio Albergo Trivulzio, la casa di riposo per anziani più famosa di Milano. A giustificare questa richiesta sarebbero, secondo Bertolaso, gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni. Tronca, infatti, ricevette l'incarico nell'agosto del 2023 per risolvere i gravi problemi di bilancio della struttura, dopo che per diversi anni i guadagni erano sono stati inferiori alle spese e i fondi della Regione non erano stati sufficienti a risanare le casse della Rsa.

Dopo un anno di incarico, Tronca fu rinnovato per un ulteriore anno e potrebbe ora essere riconfermato per un altro mandato. Nel corso di questi anni, sotto la guida del commissario, il Pio Albergo Trivulzio ha aumentato il numero di posti letto disponibili nella rsa e per le cure intermedie e ha riaperto cinque reparti e un ambulatorio di riabilitazione. A questo si aggiunge anche un'operazione di valorizzazione delle otto proprietà immobiliari in mano al Pio Albergo Trivulzio, che sono state affidate a un fondo: grazie a questa operazione sono state ottenute liquidità. Nel complesso il commissario, insieme al suo team, è riuscito ad abbattere del 45% l'indebitamento della casa di cura portandolo dai 123 milioni di fine 2023 a 63,7 milioni.

"Sulla base di questi risultati non potrò non insistere affinché Francesco Paolo Tronca rimanga fino alla fine del mandato complessivo – ha detto Bertolaso durante la presentazione del bilancio del Pio Albergo Trivulzio – Io presenterò in giunta i conti economici e di fronte a risultati positivi mi auguro che alla fine ci sia l'adesione ad andare avanti ancora con questo percorso. È chiaro che poi dovremo restituire la struttura ad una gestione ordinaria".