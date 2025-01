video suggerito

Prende fuoco un'auto sulla A8, sei chilometri di coda tra Busto Arsizio e Legnano Un'auto in fiamme sull'A8 in direzione Milano ha creato sei chilometri di coda tra Busto Arsizio e Legnano. L'incendio è stato spento ma il traffico è rallentato.

Traffico in autostrada (immagine di repertorio)

Un'automobile ha preso fuoco nella mattina di oggi, lunedì 13 gennaio, sull'autostrada A8 Milano-Varese creando sei chilometri di coda tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. L'incendio, che si è sviluppato all'altezza del chilometro 16,5, è stato spento dai Vigili del fuoco, ma il traffico è stato ridotto e le auto procedono su due sole corsie.

La macchina ha preso fuoco nella mattina di lunedì 13 gennaio, attorno alle 7:00, per motivi che al momento risultano ancora ignoti. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente si sarebbe fermato a una piazzola di sosta non appena si sarebbe accorto del fumo che usciva dal cofano. L'automobile si sarebbe poi incendiata, provocando un rogo con una densa colonna di fumo e obbligando le altre vetture a procedere con cautela. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma per il momento non risultano esserci vittime. L'uomo alla guida, infatti, sarebbe riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero la sua vettura.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano che, anche grazie all'intervento di un mezzo dei Vigili del fuoco di Inveruno, sono riusciti a domare le fiamme e a spegnere il rogo. La Polizia stradale di Busto Arsizio e una squadra della viabilità autostradale sono arrivati per dirigere il traffico e permettere alla lunga coda di sei chilometri di defluire.